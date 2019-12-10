...для власних потреб.
Ну не писать же, шо для подрыва экономики Неньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:22
...для власних потреб.
Ну не писать же, шо для подрыва экономики Неньки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:24
можно написать, что не допускаю для себя возможным держать деньги в банке, где председатель правления находится под следствием за коррупционные преступления
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:35
Следствие ж еще не вердикт суда, а мож то инсинуации. Заувистников всегда много
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:47
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
на колготках
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:55
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Нагадало древній анекдот однієї з криз чи то в нас, чи в какцапів...
Клієнт - хочу зняти свої гроші.
Менеджер - нема готівки.
К - мені квартлату оплатити!
М - зробіть переказ з по очного.
К - мені їжу треба купити!
М - у Вас є картка, сходіть в ресторан!
К - чорт, я хочу дівку зняти!
М(показуючи на операціоністок) - вибирайте!
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:02
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:11
СЕП между своим ФИО? или на разные ФИО?
ощад либеральный, можете сказать про шлюх, икр, презы и контрабас.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:56
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 20 чер, 2020 08:14
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Суб 20 чер, 2020 08:38
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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