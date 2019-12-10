|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
-
Donelektro
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 06.02.12
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|41710
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|3088
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|
|0
|6082
|