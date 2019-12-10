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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:12

  jump написав:
  Donelektro написав:рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."


сєпарська срана уа...


Так шо сепары правду написли :?: :shock:
Donelektro
 
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