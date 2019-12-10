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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:22

  M-Audio написав:
  Donelektro написав:"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства.

Разве кто-то обязывает писать правду?
Расписка "положить в трехлитровую банку и закопать под грушей" - подходит?

...для власних потреб.
Ну не писать же, шо для подрыва экономики Неньки :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:24

  clientage написав:
  M-Audio написав:
  Donelektro написав:"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку - на что будут потрачены наличные средства.

Разве кто-то обязывает писать правду?
Расписка "положить в трехлитровую банку и закопать под грушей" - подходит?

...для власних потреб.
Ну не писать же, шо для подрыва экономики Неньки :) :)


можно написать, что не допускаю для себя возможным держать деньги в банке, где председатель правления находится под следствием за коррупционные преступления
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:35

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:...для власних потреб.
Ну не писать же, шо для подрыва экономики Неньки :) :)


можно написать, что не допускаю для себя возможным держать деньги в банке, где председатель правления находится под следствием за коррупционные преступления

Следствие ж еще не вердикт суда, а мож то инсинуации. Заувистников всегда много :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Нагадало древній анекдот однієї з криз чи то в нас, чи в какцапів...
Клієнт - хочу зняти свої гроші.
Менеджер - нема готівки.
К - мені квартлату оплатити!
М - зробіть переказ з по очного.
К - мені їжу треба купити!
М - у Вас є картка, сходіть в ресторан!
К - чорт, я хочу дівку зняти!
М(показуючи на операціоністок) - вибирайте!
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:56

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  chipmunk написав:Нагадало древній анекдот однієї з криз чи то в нас,
В нас . Банкопад Дельта та інші
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:14

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Donelektro написав:рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."


сєпарська срана уа...
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  proftpd66 написав:СЕП между своим ФИО? или на разные ФИО?

ощад либеральный, можете сказать про шлюх, икр, презы и контрабас.

Так, СЕП на свої рахунки. Значить легенько продовжую використовувати.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:12

  jump написав:
  Donelektro написав:рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."


сєпарська срана уа...


Так шо сепары правду написли :?: :shock:
Який жах :!: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:51

  Donelektro написав:
  jump написав:
  Donelektro написав:рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий."


сєпарська срана уа...


Так шо сепары правду написли :?: :shock:
Який жах :!: :mrgreen:


вигадану байку для лохторату
jump
 
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