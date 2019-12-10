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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:23
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Алка тоже такое пытались внедрить год назад.
Где начальник финмона банка клинический идиот - там придумывают всякие извращения
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:30
vitkos написав:
А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.
Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
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