Алка тоже такое пытались внедрить год назад.
Где начальник финмона банка клинический идиот - там придумывают всякие извращения
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:23
Алка тоже такое пытались внедрить год назад.
Где начальник финмона банка клинический идиот - там придумывают всякие извращения
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:26
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:30
Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:00
Аlександр
невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:08
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ну частный маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и это же не расписка, как в шлакостатье
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:15
НБУ разрешил , сейчас Надежда на госов чтобы они создадут Майдан . Да здравствует Сейшельская республика!
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
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