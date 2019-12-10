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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:23
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Алка тоже такое пытались внедрить год назад.
Где начальник финмона банка клинический идиот - там придумывают всякие извращения
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:30
vitkos написав:
А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.
Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:00
Аlександр
невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:08
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частный маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и это же не расписка, как в шлакостатье
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Faceless
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18
Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:03
IMPRINTER написав: Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Финклаб Садовничего
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:39
IMPRINTER написав: Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
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Faceless
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:07
Faceless написав: IMPRINTER написав: Faceless написав:
*****IMPRINTER"]Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
***"""
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
Нбу имеет нормативы, банок могут штрафовать . Там есть норматив что проверять куда будут тратить. Вы написали что нет. Минимум странно .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 21 чер, 2020 19:11
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По духу нормы - это для юрлиц. Но не уверен, что об этом говорит буква
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