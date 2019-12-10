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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:23

  IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить

Алка тоже такое пытались внедрить год назад.
Где начальник финмона банка клинический идиот - там придумывают всякие извращения
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:26

  jump написав:сєпарська срана уа...

Укажите где там призывают к разделению страны! А то я не заметил. То, что там не чествуют сомнительных "героев" - это нормально и правильно. Правда она такая - колкая и не всем нравится...

P.S. А мне вот Олеся Медведева нравится :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:30

  vitkos написав:А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.

Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:00

Аlександр

невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частный маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и это же не расписка, как в шлакостатье
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:03

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.


Финклаб Садовничего
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:39

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.

Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:07

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:*****IMPRINTER"]Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
***""" :wink:

ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.

Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.


Нбу имеет нормативы, банок могут штрафовать . Там есть норматив что проверять куда будут тратить. Вы написали что нет. Минимум странно .
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:11

proftpd66

По духу нормы - это для юрлиц. Но не уверен, что об этом говорит буква
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