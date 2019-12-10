Додано: Суб 20 чер, 2020 16:00

Аlександр



невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.

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