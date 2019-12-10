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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:41
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:49
недавно переглядав цікавий вебінар, в якому ведучий толково розповів про нюанси фінмоніторингу, дроблення сум і багато цікавого на дотичні теми
+50грн !
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