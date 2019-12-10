RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:41

Scholar
нет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 22.12.16
Подякував: 227 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:49

недавно переглядав цікавий вебінар, в якому ведучий толково розповів про нюанси фінмоніторингу, дроблення сум і багато цікавого на дотичні теми

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8880
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 41920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 3102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 13:46
0 6096
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.