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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:41
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:49
недавно переглядав цікавий вебінар, в якому ведучий толково розповів про нюанси фінмоніторингу, дроблення сум і багато цікавого на дотичні теми
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:03
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
На що вплине «автоматизація»? Буде більше блокувань?
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