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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:41

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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:49

недавно переглядав цікавий вебінар, в якому ведучий толково розповів про нюанси фінмоніторингу, дроблення сум і багато цікавого на дотичні теми

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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:03

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

На що вплине «автоматизація»? Буде більше блокувань?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-t ... onitoringu
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