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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 чер, 2020 21:41
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:49
недавно переглядав цікавий вебінар, в якому ведучий толково розповів про нюанси фінмоніторингу, дроблення сум і багато цікавого на дотичні теми
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:03
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
На що вплине «автоматизація»? Буде більше блокувань?
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:48
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
банк приймає рішення про:
відмову в проведенні фінансової операції, то повернення платіжного доручення без виконання, інформування клієнта про відмову у виконанні електронного розрахункового документа банк здійснює в порядку, встановленому в пунктах 2.17 або 11.13 Інструкції;
зупинення проведення фінансової операції, то порядок обліку коштів та розрахункового документа за фінансовою операцією, проведення якої зупинено, врегульовано в пункті 8.15 Положення. Згідно з цим пунктом банк здійснює облік коштів за фінансовою операцією, проведення якої зупинено в порядку, визначеному вимогами цього розділу, за поточним рахунком клієнта. Облік розрахункового документа за такою фінансовою операцією разом із розпорядженням про її зупинення здійснюється на позабалансовому рахунку 9809 А "Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів". Банк у разі поновлення проведення фінансової операції здійснює переказ коштів із поточного рахунку клієнта за платіжним дорученням, за яким фінансова операція була зупинена (пункт 8.18 Положення).
Ураховуючи викладене, а також те, що банк має право як відмовити у проведенні фінансової операції, так і зупинити її проведення, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, то положення пунктів 2.17 та 11.13 Інструкції не суперечать вимогам частин першої та другої статті 17 Закону та пункту 8.18 Положення.
Згідно з пунктом 10.1 Інструкції обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що перебувають на його рахунку/рахунках, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком/рахунками за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.
Зауважуємо, що зазначеними нормами не встановлено винятків щодо нерозповсюдження вимог законодавства України в частині здійснення зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) (якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону) на видаткові фінансові операції зі сплати податків.
Крім того, стосовно виконання банком вимог розділу VIII Положення зазначаємо таке. Відповідно до пункту 2.3 Положення банк зобов’язаний розробити та затвердити окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу, зокрема Правила внутрішнього фінансового моніторингу, які, в свою чергу, мають містити порядок зупинення фінансових операцій (пункт 2.8 Положення).
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