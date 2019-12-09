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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:44
Ratatui написав: Scholar написав:vitaliy_berdinskikh
Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия
Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.
Груша доходов не приносит ((
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Додано: Чет 10 чер, 2021 19:25
Scholar написав: Ratatui написав: Scholar написав:vitaliy_berdinskikh
Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия
Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.
Груша доходов не приносит ((
А расходов и геморроя темболее.
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Ratatui
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