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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:44

  Ratatui написав:
  Scholar написав:vitaliy_berdinskikh

Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия


Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.


Груша доходов не приносит ((
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:25

  Scholar написав:
  Ratatui написав:
  Scholar написав:vitaliy_berdinskikh

Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия


Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.


Груша доходов не приносит ((


А расходов и геморроя темболее. :mrgreen:
Ratatui
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