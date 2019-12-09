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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:44

  Ratatui написав:
  Scholar написав:vitaliy_berdinskikh

Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия


Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.


Груша доходов не приносит ((
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:25

  Scholar написав:
  Ratatui написав:
  Scholar написав:vitaliy_berdinskikh

Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия


Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.


Груша доходов не приносит ((


А расходов и геморроя темболее. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:21

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Рада приняла закон о налоговой амнистии

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71231
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

56 правок и ни одна не принята.

Тоесть проблема с финмоном остаётся. Тоесть, зная наши традиции хранить "дома" миллионы в наличке - толку от амнистии будет около нуля.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:29

  vitaliy_berdinskikh написав:56 правок и ни одна не принята.

Тоесть проблема с финмоном остаётся. Тоесть, зная наши традиции хранить "дома" миллионы в наличке - толку от амнистии будет около нуля.


Правок была масса и многие из них были отклонены комитетом Гетьманцева. Непонятно, это они голосовались или только те, которые были приняты комитетом. Интересно, что будет в публикации, что именно вот так единодушно приняли слуги
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:18

  Scholar написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:56 правок и ни одна не принята.

Тоесть проблема с финмоном остаётся. Тоесть, зная наши традиции хранить "дома" миллионы в наличке - толку от амнистии будет около нуля.


Правок была масса и многие из них были отклонены комитетом Гетьманцева. Непонятно, это они голосовались или только те, которые были приняты комитетом. Интересно, что будет в публикации, что именно вот так единодушно приняли слуги

На скільки виростуть ОВДП в фізиків де тільки 2,5% потрібно буде віддати...з біля 10% наколядованих?
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:46

Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию?
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