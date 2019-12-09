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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:44
Ratatui написав: Scholar написав:vitaliy_berdinskikh
Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия
Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.
Груша доходов не приносит ((
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Додано: Чет 10 чер, 2021 19:25
Scholar написав: Ratatui написав: Scholar написав:vitaliy_berdinskikh
Думаю, что НБУ нарисует отдельный режим для «спецсчетов», иначе до жопы та амнистия
Думаю опа в любом варианьте. Сейчас красные пришли трясут, потом белые придут трясти будут. Поэтому груша в саду и 3х литровая банка наше всё.
Груша доходов не приносит ((
А расходов и геморроя темболее.
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Ratatui
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:21
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35
56 правок и ни одна не принята.
Тоесть проблема с финмоном остаётся. Тоесть, зная наши традиции хранить "дома" миллионы в наличке - толку от амнистии будет около нуля.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:29
vitaliy_berdinskikh написав:
56 правок и ни одна не принята.
Тоесть проблема с финмоном остаётся. Тоесть, зная наши традиции хранить "дома" миллионы в наличке - толку от амнистии будет около нуля.
Правок была масса и многие из них были отклонены комитетом Гетьманцева. Непонятно, это они голосовались или только те, которые были приняты комитетом. Интересно, что будет в публикации, что именно вот так единодушно приняли слуги
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:18
Scholar написав: vitaliy_berdinskikh написав:
56 правок и ни одна не принята.
Тоесть проблема с финмоном остаётся. Тоесть, зная наши традиции хранить "дома" миллионы в наличке - толку от амнистии будет около нуля.
Правок была масса и многие из них были отклонены комитетом Гетьманцева. Непонятно, это они голосовались или только те, которые были приняты комитетом. Интересно, что будет в публикации, что именно вот так единодушно приняли слуги
На скільки виростуть ОВДП в фізиків де тільки 2,5% потрібно буде віддати...з біля 10% наколядованих?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:46
Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию?
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Scotch
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:03
Scotch написав:
Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию?
В декларацию вообще ничего не попадает автоматически. Декларация всегда заполняется вручную. Какие именно суммы туда вносить решает только сам налогоплательщик, налоговая лишь проверяет его декларацию после.
Единственно что автоматически работает это разререшие каждому иметь 400 тыс. гривен с которых не уплачены налоги и после принятия закона их можно и не платить вообще - государство прощает. Правда как эта норма будет работать на практике пока понять сложно. В теории если после 1 июля 2021 года налогая наедет что де у гражданина есть доход (за 2020 и ранее) с которого не уплачен доход - гражданин может сослаться на норму закона об амницстии и уменьшить претензии за 400 тысяч или если сумма дохода меньше 400 тысяч то вообще послать налоговую в баню.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:15
vitaliy_berdinskikh написав: Scotch написав:
Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию?
В декларацию вообще ничего не попадает автоматически. Декларация всегда заполняется вручную. Какие именно суммы туда вносить решает только сам налогоплательщик, налоговая лишь проверяет его декларацию после.
Единственно что автоматически работает это разререшие каждому иметь 400 тыс. гривен с которых не уплачены налоги и после принятия закона их можно и не платить вообще - государство прощает. Правда как эта норма будет работать на практике пока понять сложно. В теории если после 1 июля 2021 года налогая наедет что де у гражданина есть доход (за 2020 и ранее) с которого не уплачен доход - гражданин может сослаться на норму закона об амницстии и уменьшить претензии за 400 тысяч или если сумма дохода меньше 400 тысяч то вообще послать налоговую в баню.
Правильно ли я понимаю, все что свыше 400 тыщ считается подозрительным и будет проверяться? Декларацию можно подать в течение года, значит ли это, что в течении этого года распоряжаться средствами можно будет без проблем?
Просто не понимаю что там напринимали конкретно.
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vano80
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:40
vano80 написав:
Просто не понимаю что там напринимали конкретно.
На перший погляд перевіряють на чесність імяреків які не заплатили податок...мають тіньовий дохід. Хочуть всього 2,5% від суми відкусити для легалізації.
Дають рік на прийняття імяреком рішення.
Все добровільно і без ніяких санкцій.
А через рік будуть мати моральне право в тих хто не задекларує при коштовних покупках запитати...звідки грошенята? Якщо відповідь не задовільнить то просто не дозволять щось дороге прикупити...мабуть.
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