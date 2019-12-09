Scotch написав: Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию? Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию?

В декларацию вообще ничего не попадает автоматически. Декларация всегда заполняется вручную. Какие именно суммы туда вносить решает только сам налогоплательщик, налоговая лишь проверяет его декларацию после.Единственно что автоматически работает это разререшие каждому иметь 400 тыс. гривен с которых не уплачены налоги и после принятия закона их можно и не платить вообще - государство прощает. Правда как эта норма будет работать на практике пока понять сложно. В теории если после 1 июля 2021 года налогая наедет что де у гражданина есть доход (за 2020 и ранее) с которого не уплачен доход - гражданин может сослаться на норму закона об амницстии и уменьшить претензии за 400 тысяч или если сумма дохода меньше 400 тысяч то вообще послать налоговую в баню.