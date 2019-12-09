|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:54
Квесторе_поверніться написав: vano80 написав:
Просто не понимаю что там напринимали конкретно.
На перший погляд перевіряють на чесність імяреків які не заплатили податок...мають тіньовий дохід. Хочуть всього 2,5% від суми відкусити для легалізації.
Дають рік на прийняття імяреком рішення.
Все добровільно і без ніяких санкцій.
А через рік будуть мати моральне право в тих хто не задекларує при коштовних покупках запитати...звідки грошенята? Якщо відповідь не задовільнить то просто не дозволять щось дороге прикупити...мабуть.
В законах хотелось конкретики, отвечать, если что придется реально.
Мне предлагают добровольно показать сколько я не заплатил налогов за предыдущие годы? Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год? Просто признает их незаконными по умолчанию?
Зачем мне декларировать вторую машину, она ведь уже есть везде и именно поэтому мне "не дадут субсидию". Тогда зачем? Зачем декларировать вторую и больше квартиру, она ведь уже есть на мне, если вас это не устраивает, давайте проверяйте прямо сейчас.
Некоторое ощущение, что берут на испуг, чтобы уплатили сразу.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:15
vano80 написав: vitaliy_berdinskikh написав: Scotch написав:
Интересно,как я понял деньги,которые давно лежат в банке на текущем счету,автоматически не должны попасть в декларацию?
В декларацию вообще ничего не попадает автоматически. Декларация всегда заполняется вручную. Какие именно суммы туда вносить решает только сам налогоплательщик, налоговая лишь проверяет его декларацию после.
Единственно что автоматически работает это разререшие каждому иметь 400 тыс. гривен с которых не уплачены налоги и после принятия закона их можно и не платить вообще - государство прощает. Правда как эта норма будет работать на практике пока понять сложно. В теории если после 1 июля 2021 года налогая наедет что де у гражданина есть доход (за 2020 и ранее) с которого не уплачен доход - гражданин может сослаться на норму закона об амницстии и уменьшить претензии за 400 тысяч или если сумма дохода меньше 400 тысяч то вообще послать налоговую в баню.
Правильно ли я понимаю, все что свыше 400 тыщ считается подозрительным и будет проверяться? Декларацию можно подать в течение года, значит ли это, что в течении этого года распоряжаться средствами можно будет без проблем?
Просто не понимаю что там напринимали конкретно.
Проверяется (по закону о налоговой амнистии) буду только декларации.
Все прочее если может проверяется налоговой то только на основании каких-то существующих законов, то есть это работает и без этого закона, уже сейчас. Работало вчера, в прошлом году.
Прямо в названии закона речь об амнистии - нет в нем так новых или дополнительных проверок для любых сумм, хоть 400 тысяч, хоть 100 миллионов.
Закон лишь даёт право один раз воспользоваться амнистией капиталов по которым не были уплачены налоги предусмотреные для физлиц — всё.
Право на амнистию реализуется добровольно, нет никаких обязательств всем подавать декларации: не хочешь амнистировать капитал (с которого не заплатил налоги) — вообще ничего не делаешь, и налоговая не делает никаких доп.поверок.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1008 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:23
vano80 написав:
Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год?
Закон о налоговой амнистии вообще никак не затрагивает финмониторинг.
Именно в этом плане он и был упомянут тут, поскольку амнистии наличных по факту не возможна ведь человеку придётся доказывать происхождение денег но не налоговой, а банку. Тоесть в законе о налоговой амнистии право на амнистию налички есть, но по факту это не будет работать поскольку упрётся в нормы закона о финмоне.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1008 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:26
vano80 написав:
Зачем мне декларировать вторую машину, она ведь уже есть везде и именно поэтому мне "не дадут субсидию".
Предлагаю перейти с обсуждением именно норм амнистрии в соответствующую тему. По этому вопросу кратко: декларируется только и исключительно то с чего ранее не было заплачены налоги - если налогоплательщик боится что это вскроется когда-то в будущем. Если ему пофиг можно ничего не декларировать.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1008 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:15
А є тут хто буде декларувати під цю нульову декларацію?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37578
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:16
Квесторе_поверніться написав:
А є тут хто буде декларувати під цю нульову декларацію?
Ні.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29305
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 2165 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|44255
|
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
|
|0
|3316
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|
|0
|6332
|
|