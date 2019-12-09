С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20
С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:54
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.
странно,
неужели все схавали как обычно и смирились....
Если сегодня как-то слабовато наши всякие "незалежні геть чисто украінські канали чесних новин" на это реагируют, то завтра будут уже обсуждать байденов-путиных и потом окончательно заболтают тему этого грабежа ....
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:57
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03
вы можете сколько угодно защищать слуг с такой прекрасной инициативой, но от темы вы не отвлечете - это имеет самое прямое отношение к финмониторингу (в будущем так точно)
даже соросятина янченко сегодня утром это подтвердила - ожидается усиление финмониторинга (
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