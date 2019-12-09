RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20

  Козак-характерник написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А є тут хто буде декларувати під цю нульову декларацію?

Это не нулевая декларация. Это налоговая амнистия по прошлым доходам.

Хрєн рєдькі нє слаще... :) Краща схованка - груша.

С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4465
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.
странно,
неужели все схавали как обычно и смирились....

Если сегодня как-то слабовато наши всякие "незалежні геть чисто украінські канали чесних новин" на это реагируют, то завтра будут уже обсуждать байденов-путиных и потом окончательно заболтают тему этого грабежа ....
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2990
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:57

  Alex2007 написав:чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.

В этой теме обсуждают финмониторинг, Scholar планомерно наполняет её такими материалами. Не засирайте человеку тему своими мазохисткими фантазиями на тему не имеющую никакого отношения к финмониторингу. :roll:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4465
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.

В этой теме обсуждают финмониторинг, Scholar планомерно наполняет её такими материалами. Не засирайте человеку тему своими мазохисткими фантазиями на тему не имеющую никакого отношения к финмониторингу. :roll:


вы можете сколько угодно защищать слуг с такой прекрасной инициативой, но от темы вы не отвлечете - это имеет самое прямое отношение к финмониторингу (в будущем так точно)
даже соросятина янченко сегодня утром это подтвердила - ожидается усиление финмониторинга ( https://www.youtube.com/watch?v=iOvPIUeooQI 8:44 утра).

и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2990
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Alex2007 написав:ожидается усиление финмониторинга ( https://www.youtube.com/watch?v=iOvPIUeooQI 8:44 утра).
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4465
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
33 44259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 3316
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 12:46
0 6333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.