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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20

  Козак-характерник написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А є тут хто буде декларувати під цю нульову декларацію?

Это не нулевая декларация. Это налоговая амнистия по прошлым доходам.

Хрєн рєдькі нє слаще... :) Краща схованка - груша.

С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.
странно,
неужели все схавали как обычно и смирились....

Если сегодня как-то слабовато наши всякие "незалежні геть чисто украінські канали чесних новин" на это реагируют, то завтра будут уже обсуждать байденов-путиных и потом окончательно заболтают тему этого грабежа ....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:57

  Alex2007 написав:чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.

В этой теме обсуждают финмониторинг, Scholar планомерно наполняет её такими материалами. Не засирайте человеку тему своими мазохисткими фантазиями на тему не имеющую никакого отношения к финмониторингу. :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03

и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Alex2007 написав:ожидается усиление финмониторинга ( https://www.youtube.com/watch?v=iOvPIUeooQI 8:44 утра).
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:ожидается усиление финмониторинга ( https://www.youtube.com/watch?v=iOvPIUeooQI 8:44 утра).
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.


Я думаю, что прохождение амнистии снимет для многих головняк с финмоном (когда денежка есть, а источника нет)
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vano80 написав:Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год?
Закон о налоговой амнистии вообще никак не затрагивает финмониторинг.

Именно в этом плане он и был упомянут тут, поскольку амнистии наличных по факту не возможна ведь человеку придётся доказывать происхождение денег но не налоговой, а банку. Тоесть в законе о налоговой амнистии право на амнистию налички есть, но по факту это не будет работать поскольку упрётся в нормы закона о финмоне.


Посмотрим еще, упрется ли. Вроде НБУ должен принять отдельный порядок спецсчетов для внесения налички, глянем что там будет. Иначе нахрена эту кашу заваривали, если дорожка для матрасов закрыта
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:46

  Alex2007 написав:и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.


Более чем уверен, что акцент на финмоне налички - показательное выполнение требований западных доноров, чтобы при амнистии в легальный оборот не попали "грязные" деньги (МВФ сильно против амнистии в тч и по этой причине). Думаю, что на практике все будет не так и жестко. Не впервые наружу показуха з "суворими заходами"
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