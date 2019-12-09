С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20
С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:54
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.
странно,
неужели все схавали как обычно и смирились....
Если сегодня как-то слабовато наши всякие "незалежні геть чисто украінські канали чесних новин" на это реагируют, то завтра будут уже обсуждать байденов-путиных и потом окончательно заболтают тему этого грабежа ....
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:57
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03
и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:15
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:27
Я думаю, что прохождение амнистии снимет для многих головняк с финмоном (когда денежка есть, а источника нет)
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:37
Посмотрим еще, упрется ли. Вроде НБУ должен принять отдельный порядок спецсчетов для внесения налички, глянем что там будет. Иначе нахрена эту кашу заваривали, если дорожка для матрасов закрыта
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:46
Более чем уверен, что акцент на финмоне налички - показательное выполнение требований западных доноров, чтобы при амнистии в легальный оборот не попали "грязные" деньги (МВФ сильно против амнистии в тч и по этой причине). Думаю, что на практике все будет не так и жестко. Не впервые наружу показуха з "суворими заходами"
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