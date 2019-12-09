Если посмотреть мои комментарии в этой ветке то я об этом и писал: закон о финмониторинге отменяет часть возможнотей предоставленых законом о налоговой амнистии. Как раз потому что в законе о налоговой амнистии не предусмотрели специальных норм для декларирования наличных прописав это очень поверхностно.
Вот как раз потому
- нет, не затрагивает. Закон о финмоне затрагивает амнистию, а вот закон об амнистии не затрагивает финмон.
Топикстартер выразил надежду что НБУ пропишет в своих документах какие-то исключения на этот случай.