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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:53

  Stringer написав:Затрагивает. Ну упрется.
Поданная в результате амнистии декларация, и будет подтверждением происхождения средств для банковского мониторинга

Если посмотреть мои комментарии в этой ветке то я об этом и писал: закон о финмониторинге отменяет часть возможнотей предоставленых законом о налоговой амнистии. Как раз потому что в законе о налоговой амнистии не предусмотрели специальных норм для декларирования наличных прописав это очень поверхностно.

Вот как раз потому
  Stringer написав:Затрагивает.
- нет, не затрагивает. Закон о финмоне затрагивает амнистию, а вот закон об амнистии не затрагивает финмон.

Топикстартер выразил надежду что НБУ пропишет в своих документах какие-то исключения на этот случай.
vitaliy_berdinskikh
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