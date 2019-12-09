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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:53
Stringer написав:
Затрагивает. Ну упрется.
Поданная в результате амнистии декларация, и будет подтверждением происхождения средств для банковского мониторинга
Если посмотреть мои комментарии в этой ветке то я об этом и писал: закон о финмониторинге отменяет часть возможнотей предоставленых законом о налоговой амнистии. Как раз потому что в законе о налоговой амнистии не предусмотрели специальных норм для декларирования наличных прописав это очень поверхностно.
Вот как раз потому
Stringer написав:
Затрагивает.
- нет, не затрагивает. Закон о финмоне затрагивает амнистию, а вот закон об амнистии не затрагивает финмон.
Топикстартер выразил надежду что НБУ пропишет в своих документах какие-то исключения на этот случай.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:33
Вопрос к практикам (с личным опытом)
Какие именно документы подходят банкам / инвесткомпаниям для подтверждения сумм при покупке ОВДП? Требуют ли банки дополнительные доки от тех, кто уже давно в банке (если на покупку ОВДП направляются суммы с депозитов)?
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Додано: Пон 19 лип, 2021 16:33
Кто в курсе,окончательно так и не повысили сумму гарантированную по вкладам до 400 тыс гривен?
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Scotch
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Додано: Пон 19 лип, 2021 18:04
Scotch написав:
Кто в курсе,окончательно так и не повысили сумму гарантированную по вкладам до 400 тыс гривен?
офтопик жеБанківські депозити
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 22 лип, 2021 18:52
Ребят,такой вопрос.На какую сумму можно обменять валюту в банке,если не являешься его клиентом,что называется с улицы,не будучи идентифицированным?
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Scotch
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Додано: Чет 22 лип, 2021 19:08
Scotch написав:
Кто в курсе,окончательно так и не повысили сумму гарантированную по вкладам до 400 тыс гривен?
Прийняли Закон в першому читанні.
Поправки, друге читання, піднис Зе і...до Нового 2022 поповнюєм старі стовпці під солодкий прОцент.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 08:18
Scotch написав:
Ребят,такой вопрос.На какую сумму можно обменять валюту в банке,если не являешься его клиентом,что называется с улицы,не будучи идентифицированным?
До 400 тыс грн
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