Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Stringer написав:Затрагивает. Ну упрется. Поданная в результате амнистии декларация, и будет подтверждением происхождения средств для банковского мониторинга
Если посмотреть мои комментарии в этой ветке то я об этом и писал: закон о финмониторинге отменяет часть возможнотей предоставленых законом о налоговой амнистии. Как раз потому что в законе о налоговой амнистии не предусмотрели специальных норм для декларирования наличных прописав это очень поверхностно.
Вот как раз потому
Stringer написав:Затрагивает.
- нет, не затрагивает. Закон о финмоне затрагивает амнистию, а вот закон об амнистии не затрагивает финмон.
Топикстартер выразил надежду что НБУ пропишет в своих документах какие-то исключения на этот случай.
Какие именно документы подходят банкам / инвесткомпаниям для подтверждения сумм при покупке ОВДП? Требуют ли банки дополнительные доки от тех, кто уже давно в банке (если на покупку ОВДП направляются суммы с депозитов)?