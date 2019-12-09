Додано: Пон 23 сер, 2021 16:37

M-Audio написав: Scholar написав: Для подачи нулевой декларации потребуется пройти финмон



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text Для подачи нулевой декларации потребуется пройти финмон

Финансовый мониторинг, вообще-то, задумывался как средство противодействия получению доходов нелегальным путём, а декларация - это средство контроля за уплатой налогов. Они не связаны, поэтому технически в таком требовании нет противоречия (если судить по заголовку, постановление не читал ещё).



Если я получил деньги за выполнение работы, и не заплатил с них налог, эти деньги не становятся от этого автоматически преступными. Как и уплата налогов с преступных денег не отменяет преступления.



На практике же финмон практически сразу же превратился в надзор за уплатой налогов, и никакие другие аспекты его больше не интересуют. Не имея прямых рычагов влияния на граждан в рамках налогового законодательства и фискальных органов, государство не могло пройти мимо такого удобного механизма, делающего заложником буквально каждого, и заставляющего каждого доказывать невиновность, вместо того, чтобы, по конституции, доказывать вину.



Поэтому требование финмона для нулевой декларации по факту является требованием доказать, что с денег уплачен налог, чтобы заплатить ещё раз налог по нулевой декларации, что, действительно, абсурд. Финансовый мониторинг, вообще-то, задумывался как средство противодействия получению доходов нелегальным путём, а декларация - это средство контроля за уплатой налогов. Они не связаны, поэтому технически в таком требовании нет противоречия (если судить по заголовку, постановление не читал ещё).Если я получил деньги за выполнение работы, и не заплатил с них налог, эти деньги не становятся от этого автоматически преступными. Как и уплата налогов с преступных денег не отменяет преступления.На практике же финмон практически сразу же превратился в надзор за уплатой налогов, и никакие другие аспекты его больше не интересуют. Не имея прямых рычагов влияния на граждан в рамках налогового законодательства и фискальных органов, государство не могло пройти мимо такого удобного механизма, делающего заложником буквально каждого, и заставляющего каждого доказывать невиновность, вместо того, чтобы, по конституции, доказывать вину.Поэтому требование финмона для нулевой декларации по факту является требованием доказать, что с денег уплачен налог, чтобы заплатить ещё раз налог по нулевой декларации, что, действительно, абсурд.

Поддерживаю, БОЛЕЕ ТОГО, ЯВНО декларирование задумывалось по своей сути как инструмент борьбы с зарплатой в конвертах, переводами от гастарбайтеров и пр. неуплатой налогов с доходов...НО НА ПРАКТИКЕ -- НЕ вижу механизма как доказать тому же банку полную законность полученных за 20-25 лет в грн./крб. доходов, СРАЗУ проконвертированных в валюту и сберегаемых "в кубышке"?!* Как доказать фин.мону банка, откуда взялась "котлета" зелени для внесения на счет, ЕСЛИ наличные баксы покупались в разное время с к. 90-ых, по "смешным" ныне курсам (АДЕКВАТНЫМ тем ЛЕГАЛЬНЫМ гривневым а то и карбованцевым доходам (при устройстве на работу - РАЗМЕР зарплаты ВСЕГДА согласовывался В БАКСАХ/ЕВРО, хоть и выплачивался в нац.валюте - ЗАБЫЛИ УЖЕ?!), ТЕМ БОЛЕЕ, что квитанции о покупке валюты (даже ЕСЛИ они и сохранились и ИМ кто-то все же поверит) обменки выдавали НЕ именными!ТАК ЧТО, эту "котлету" - опять облагать налогом, пусть и 5%, внеся на счет в банк (а шо робыты, если планируешь что купить дорогое, тот же участок земли), под призрачные обещания Фонда гарантирования чего-то там с каким-то лимитом когда-то выплатить?!*БУДУЧИ наученным:1) на ошибках стариков, попавшихся в свое время на лозунг сере-сер: "храните деньги в сберегательной кассе",2) неоднократными волнами банкопадов, начиная с середины 90-ых гг. ("Видродження", "Лисбанк", "Инко"... - кто их теперь помнит?!)3) ден. реформой, скачками курса (напоминать, надеюсь не надо курс бакса на начало ден. реформы?), С УЧЕТОМ4) ПРИНЯТОГО на форуме ПРИНЦИПА считать доход сугубо В ТВЕРДОЙ (!) валюте, НЕ в гривнях!