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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 сер, 2021 16:37
M-Audio написав:
Финансовый мониторинг, вообще-то, задумывался как средство противодействия получению доходов нелегальным путём, а декларация - это средство контроля за уплатой налогов. Они не связаны, поэтому технически в таком требовании нет противоречия (если судить по заголовку, постановление не читал ещё).
Если я получил деньги за выполнение работы, и не заплатил с них налог, эти деньги не становятся от этого автоматически преступными. Как и уплата налогов с преступных денег не отменяет преступления.
На практике же финмон практически сразу же превратился в надзор за уплатой налогов, и никакие другие аспекты его больше не интересуют. Не имея прямых рычагов влияния на граждан в рамках налогового законодательства и фискальных органов, государство не могло пройти мимо такого удобного механизма, делающего заложником буквально каждого, и заставляющего каждого доказывать невиновность, вместо того, чтобы, по конституции, доказывать вину.
Поэтому требование финмона для нулевой декларации по факту является требованием доказать, что с денег уплачен налог, чтобы заплатить ещё раз налог по нулевой декларации, что, действительно, абсурд.
Поддерживаю, БОЛЕЕ ТОГО, ЯВНО декларирование задумывалось по своей сути как инструмент борьбы с зарплатой в конвертах, переводами от гастарбайтеров и пр. неуплатой налогов с доходов...
НО НА ПРАКТИКЕ -- НЕ вижу механизма как доказать тому же банку полную законность полученных за 20-25 лет в грн./крб. доходов, СРАЗУ проконвертированных в валюту и сберегаемых "в кубышке"?!* Как доказать фин.мону банка, откуда взялась "котлета" зелени для внесения на счет, ЕСЛИ наличные баксы покупались в разное время с к. 90-ых, по "смешным" ныне курсам (АДЕКВАТНЫМ тем ЛЕГАЛЬНЫМ гривневым а то и карбованцевым доходам (при устройстве на работу - РАЗМЕР зарплаты ВСЕГДА согласовывался В БАКСАХ/ЕВРО, хоть и выплачивался в нац.валюте - ЗАБЫЛИ УЖЕ?!), ТЕМ БОЛЕЕ, что квитанции о покупке валюты (даже ЕСЛИ они и сохранились и ИМ кто-то все же поверит) обменки выдавали НЕ именными!
ТАК ЧТО, эту "котлету" - опять облагать налогом, пусть и 5%, внеся на счет в банк (а шо робыты, если планируешь что купить дорогое, тот же участок земли), под призрачные обещания Фонда гарантирования чего-то там с каким-то лимитом когда-то выплатить?!
*БУДУЧИ наученным:
1) на ошибках стариков, попавшихся в свое время на лозунг сере-сер: "храните деньги в сберегательной кассе",
2) неоднократными волнами банкопадов, начиная с середины 90-ых гг. ("Видродження", "Лисбанк", "Инко"... - кто их теперь помнит?!)
3) ден. реформой, скачками курса (напоминать, надеюсь не надо курс бакса на начало ден. реформы?), С УЧЕТОМ
4) ПРИНЯТОГО на форуме ПРИНЦИПА считать доход сугубо В ТВЕРДОЙ (!) валюте, НЕ в гривнях!
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Додано: Вів 31 сер, 2021 10:38
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:35
Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:10
Scholar написав:
Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить
До 400 тис грн згідно з законодавством вважаються добровільно задекларованими і без подання декларації. При цьому маються на увазі 400 тис, на які перевищено доходи з яких сплачено податки. Тобто фінмонітор має пропустити готівку до 400 тис грн + будьяку іншу суму, яку можно підтвердити, що з неї сплачені податки (наприклад, иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати, відсотки за депозитами, продажу нерухомості у межах лімітів передбачених законодпвством про амністію тощо)
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Victor37
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:58
Victor37 написав: Scholar написав:
Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить
До 400 тис грн згідно з законодавством вважаються добровільно задекларованими і без подання декларації. При цьому маються на увазі 400 тис, на які перевищено доходи з яких сплачено податки. Тобто фінмонітор має пропустити готівку до 400 тис грн + будьяку іншу суму, яку можно підтвердити, що з неї сплачені податки (наприклад, иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати, відсотки за депозитами, продажу нерухомості у межах лімітів передбачених законодпвством про амністію тощо)
І так до кожного банку окремо?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:15
Victor37 написав:
иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати
А це в податковій брати ці папери?
По депозитам ну дуже складно, це треба договір тримати (а якщо онлайн??), бумажку скільки вніс, бумажку скільки зняв. А останнім часом банки схиляють всіх щоб забирали з депо-карти. Це кобздець яка гівняна держава.
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BIGor
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1
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:54
BIGor написав: Victor37 написав:
иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати
А це в податковій брати ці папери?
По депозитам ну дуже складно, це треба договір тримати (а якщо онлайн??), бумажку скільки вніс, бумажку скільки зняв. А останнім часом банки схиляють всіх щоб забирали з депо-карти. Це кобздець яка гівняна держава.
В податковій можна взяти довідку про отримані доходи і сплачені податки
В банку можна взяти виписку із сумами виплачених процентів
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:54
А если банк уже ликвидирован?
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практик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:18
практик написав:
А если банк уже ликвидирован?
Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет
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