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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12

  Scholar написав:
  практик написав:А если банк уже ликвидирован?


Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет


Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:31

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Миша-клиент написав:
  Scholar написав:
  практик написав:А если банк уже ликвидирован?


Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет


Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Хранятся, но такой запрос не быстрый и платный
Faceless
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