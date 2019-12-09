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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12
Scholar написав: практик написав:
А если банк уже ликвидирован?
Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
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Миша-клиент
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:31
Миша-клиент написав: Scholar написав: практик написав:
А если банк уже ликвидирован?
Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Хранятся, но такой запрос не быстрый и платный
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Faceless
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