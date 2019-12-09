|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12
Scholar написав: практик написав:
А если банк уже ликвидирован?
Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 475
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:31
Миша-клиент написав: Scholar написав: практик написав:
А если банк уже ликвидирован?
Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Хранятся, но такой запрос не быстрый и платный
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30022
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 7255 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:53
Scholar написав:
Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить
Необільшовикам гроші не потрібні? І банки теж?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:35
Victor37 написав:
До 400 тис грн згідно з законодавством вважаються добровільно задекларованими і без подання декларації.
Scholar написав:
Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить
При цьому маються на увазі 400 тис, на які перевищено доходи з яких сплачено податки. Тобто фінмонітор має пропустити готівку до 400 тис грн + будьяку іншу суму, яку можно підтвердити, що з неї сплачені податки (наприклад, иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати, відсотки за депозитами, продажу нерухомості у межах лімітів передбачених законодпвством про амністію тощо)
Це на одну особу...
Є питання: цій особі скількі мінімально може бути років?
1-18 років може бути?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4625
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:08
Миша-клиент написав: Scholar написав: практик написав:
А если банк уже ликвидирован?
Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Нарисованное и будет доказательством
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1428
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:39
Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 937
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:15
Когда верховный совет во втором чтении проголосует.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2626
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|44776
|
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
|
|0
|3422
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|
|0
|6426
|
|