Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Scholar написав:Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить
До 400 тис грн згідно з законодавством вважаються добровільно задекларованими і без подання декларації. При цьому маються на увазі 400 тис, на які перевищено доходи з яких сплачено податки. Тобто фінмонітор має пропустити готівку до 400 тис грн + будьяку іншу суму, яку можно підтвердити, що з неї сплачені податки (наприклад, иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати, відсотки за депозитами, продажу нерухомості у межах лімітів передбачених законодпвством про амністію тощо)
Це на одну особу...
Є питання: цій особі скількі мінімально може бути років?
Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!
Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!