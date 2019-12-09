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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:37
Scotch написав:
Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.
Вангую що приймуть під Новий рік, щоб з 22-го вже 400000 гарантувалось.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:38
remark написав: Scholar написав:
Хтось уже відкривав спецрахунки для внесення готівки в цілях декларування?
Відкривають тільки в відділеннях де є віп-обслуговування, відповідно відкриють саму дорогу карточку з платним обслуговуванням рахунку, інформація достовірна.
Це у якому банку так?
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