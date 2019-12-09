RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:37

  Scotch написав:Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.

Вангую що приймуть під Новий рік, щоб з 22-го вже 400000 гарантувалось.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:38

  remark написав:
  Scholar написав:Хтось уже відкривав спецрахунки для внесення готівки в цілях декларування?


Відкривають тільки в відділеннях де є віп-обслуговування, відповідно відкриють саму дорогу карточку з платним обслуговуванням рахунку, інформація достовірна.


Це у якому банку так?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 25.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
33 45056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 3492
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 12:46
0 6507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.