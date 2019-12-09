Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
А зачем спешить декларировать сейчас, если это можно сделать (кому надо) попизже к концу соответствующего периода? За несколько будущих месяцев многое может произойти, в т.ч. и банкротство банков, в которых открываются спецсчета. А в ФГВФЛ все еще только по 200 т., и никаких льгот по суммам для декларирования действующим законодательство не предусмотрено. Или как крупные депо надо спецсчета разбрасывать по нескольким банкам или родственникам?
А ОВГЗ фактически еще менее надежные, чем банковские счета, там вообще даже 200 т. не предусмотрено. Конечно вероятность того, что их полностью "аннулируют" не очень большая, но в случае очень большого шухера вполне возможно, что их могут заморозить на многие годы и обналичат, когда курс возможно уже будет где-нибудь за 30, 40 ... . Конечно иностранцам постараются все вернуть, чтобы не ссориться с сильными мира сего, а на пересичных вполне могут и наплевать. Наподобие того, как при банкротстве Дельты, когда сначала отдали все мильоны Каргиллу, а потом всего по 200 т. пересичным.