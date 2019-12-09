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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:41

А зачем спешить декларировать сейчас, если это можно сделать (кому надо) попизже к концу соответствующего периода? За несколько будущих месяцев многое может произойти, в т.ч. и банкротство банков, в которых открываются спецсчета. А в ФГВФЛ все еще только по 200 т., и никаких льгот по суммам для декларирования действующим законодательство не предусмотрено. Или как крупные депо надо спецсчета разбрасывать по нескольким банкам или родственникам? :D

А ОВГЗ фактически еще менее надежные, чем банковские счета, там вообще даже 200 т. не предусмотрено. Конечно вероятность того, что их полностью "аннулируют" не очень большая, но в случае очень большого шухера вполне возможно, что их могут заморозить на многие годы и обналичат, когда курс возможно уже будет где-нибудь за 30, 40 ... . Конечно иностранцам постараются все вернуть, чтобы не ссориться с сильными мира сего, а на пересичных вполне могут и наплевать. Наподобие того, как при банкротстве Дельты, когда сначала отдали все мильоны Каргиллу, а потом всего по 200 т. пересичным.
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 09:21

дожились,
тепер навіть МВФ буде на "ковьор" викликати злісних неплательщиков податі і казати пальчиком атятяй ))

https://news.finance.ua/ua/news/-/50465 ... ereviryaty
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:01

іще одні чучела

https://news.finance.ua/ua/news/-/50504 ... yi-miljony
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:49

Рынок ОВГЗ посмотрите, чтобы не повторяться, там и про финмониторинг
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:59

Ребят,напишите здесь,если наши дегенераты проголосуют наконец закон,увеличивающий сумму гарантирования вкладов.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:10

Scotch

не смішіть тапочки бабусі...
холопи мають тяжко працювати і платити подать боярам!


PS можете самі дивитись за законом - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056

будете сміятись! але власне тоді, коли зРада мала розглядати цей законопроект - вона загорілась!

https://youtu.be/3uV2aMGurS8
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:24

Так,закон про увеличения гарантированной суммы вкладов не проголосован.Точно-дегенераты.И что теперь?Ведь с 1 января сумма увеличивается.
Scotch
 
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