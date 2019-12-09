Додано: Чет 02 гру, 2021 11:41

А зачем спешить декларировать сейчас, если это можно сделать (кому надо) попизже к концу соответствующего периода? За несколько будущих месяцев многое может произойти, в т.ч. и банкротство банков, в которых открываются спецсчета. А в ФГВФЛ все еще только по 200 т., и никаких льгот по суммам для декларирования действующим законодательство не предусмотрено. Или как крупные депо надо спецсчета разбрасывать по нескольким банкам или родственникам?А ОВГЗ фактически еще менее надежные, чем банковские счета, там вообще даже 200 т. не предусмотрено. Конечно вероятность того, что их полностью "аннулируют" не очень большая, но в случае очень большого шухера вполне возможно, что их могут заморозить на многие годы и обналичат, когда курс возможно уже будет где-нибудь за 30, 40 ... . Конечно иностранцам постараются все вернуть, чтобы не ссориться с сильными мира сего, а на пересичных вполне могут и наплевать. Наподобие того, как при банкротстве Дельты, когда сначала отдали все мильоны Каргиллу, а потом всего по 200 т. пересичным.