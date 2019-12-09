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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:42
Пока не увеличена гарантированная сумма к сожалению,а ведь закон важнейший,но видно,не для наших депутатов.Это нужно было сделать ещё несколько лет назад.
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Scotch
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