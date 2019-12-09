Додано: Нед 16 січ, 2022 19:21

Scholar написав: Scotch написав: Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%? Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%?



Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал? Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?

Так у чела может быть всё в безнале, но это "всё" - серое / черное. Чел во всех 60+ банках, которые работают с физиками, пооткрывал депо на 400К, которые не мониторятся, но происхождение которых он не может подтвердить. Да, у него все в безнале, но это только облегчает ему задачу со спецсчетом - не нужно изобретать велосипед и отвечать на глупые вопросы банка - откуда у вас нал? Достаточно загнать на спецсчет безнал. Факт пребывания денег в безнале никак не спасает этого чела, если он, допустим, захочет после 1.09.22 прикупить квартирку, мерс из салона, землю и т.п.З.Ы. Вот бы кто поделился инфо о банках - какие е**т клиента, а какие лояльно относятся к процедуре открытия спецсчетов и подтверждения денег. В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!