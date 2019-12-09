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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:42

Пока не увеличена гарантированная сумма к сожалению,а ведь закон важнейший,но видно,не для наших депутатов.Это нужно было сделать ещё несколько лет назад. :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:47

  Kripo написав:Рынок ОВГЗ посмотрите, чтобы не повторяться, там и про финмониторинг


Пишут об ужесточении с лета. Об чем речь? Вроде нормативка не менялась
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:51

  Scotch написав:Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%? :evil:


Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:21

  Scholar написав:
  Scotch написав:Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%? :evil:


Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?

Так у чела может быть всё в безнале, но это "всё" - серое / черное. Чел во всех 60+ банках, которые работают с физиками, пооткрывал депо на 400К, которые не мониторятся, но происхождение которых он не может подтвердить. Да, у него все в безнале, но это только облегчает ему задачу со спецсчетом - не нужно изобретать велосипед и отвечать на глупые вопросы банка - откуда у вас нал? Достаточно загнать на спецсчет безнал. Факт пребывания денег в безнале никак не спасает этого чела, если он, допустим, захочет после 1.09.22 прикупить квартирку, мерс из салона, землю и т.п.

З.Ы. Вот бы кто поделился инфо о банках - какие е**т клиента, а какие лояльно относятся к процедуре открытия спецсчетов и подтверждения денег. В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:14

  la9 написав:В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!

Банки на это отвечают, что нет чётких правил и критериев "мониторинга", поэтому они боятся что-то сделать не так, и нарваться на обвинения и штрафы НБУ. Поэтому им проще отказывать в такой услуге "от греха подальше"
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:14

  la9 написав:
  Scholar написав:
  Scotch написав:Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%? :evil:


Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?

Так у чела может быть всё в безнале, но это "всё" - серое / черное. Чел во всех 60+ банках, которые работают с физиками, пооткрывал депо на 400К, которые не мониторятся, но происхождение которых он не может подтвердить. Да, у него все в безнале, но это только облегчает ему задачу со спецсчетом - не нужно изобретать велосипед и отвечать на глупые вопросы банка - откуда у вас нал? Достаточно загнать на спецсчет безнал. Факт пребывания денег в безнале никак не спасает этого чела, если он, допустим, захочет после 1.09.22 прикупить квартирку, мерс из салона, землю и т.п.

З.Ы. Вот бы кто поделился инфо о банках - какие е**т клиента, а какие лояльно относятся к процедуре открытия спецсчетов и подтверждения денег. В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!


Если все безнале, то можно этот безнал сразу и декларировать, не перегоняя на спецсчета. Спецсчета придуманы для внесения нала
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:01

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Кто уже амнистировался (или знает таких людей) - расскажите, как прошло?

Банки принимают "нулевую декларацию", как источник средств для целей финмона?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:51

  Анд_рей написав:Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?
Сразу напишите письмо, шо не хотите/можете предоставлять подтверждающие док-ты и готовы к разрыву деловых отношений.
Если криминала/террора нет в ваших операциях, то банк обязан в течение 3х банк дн вернуть все гроши и возможно уведомить НБУ.
Открыть новые счета в этом банке вы уже никогда не сможете.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:21

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Рада продовжила амністію капіталів до 01 березня 2023 року.

Відповідну правку підтримано в законі #7506-1, який прийнято в цілому

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1441523
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