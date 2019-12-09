Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Scotch написав:Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%?
Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?
Scotch написав:Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%?
Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?
Так у чела может быть всё в безнале, но это "всё" - серое / черное. Чел во всех 60+ банках, которые работают с физиками, пооткрывал депо на 400К, которые не мониторятся, но происхождение которых он не может подтвердить. Да, у него все в безнале, но это только облегчает ему задачу со спецсчетом - не нужно изобретать велосипед и отвечать на глупые вопросы банка - откуда у вас нал? Достаточно загнать на спецсчет безнал. Факт пребывания денег в безнале никак не спасает этого чела, если он, допустим, захочет после 1.09.22 прикупить квартирку, мерс из салона, землю и т.п.
З.Ы. Вот бы кто поделился инфо о банках - какие е**т клиента, а какие лояльно относятся к процедуре открытия спецсчетов и подтверждения денег. В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!
la9 написав:В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!
Банки на это отвечают, что нет чётких правил и критериев "мониторинга", поэтому они боятся что-то сделать не так, и нарваться на обвинения и штрафы НБУ. Поэтому им проще отказывать в такой услуге "от греха подальше"
Scotch написав:Смотря за тем,как проходит компания по декларированию,по сути она уже провалена,прихожу к выводу,что Гетманцеву и компании даже и не надо,чтобы много людей задекларировали.Всё сделано топорно.Хотя бы один момент-как быть с многолетним депозитом,который уже в банке,и который нельзя расторгнуть?Как спецсчёт открыть?Цель другая-вжухать на дорогих покупках на 20%,к этому они и готовятся.Зачем брать 5%,когда можно взять 20%?
Так депо можно задекларировать. Зачем вам спецсчет, если у вас безнал?
Так у чела может быть всё в безнале, но это "всё" - серое / черное. Чел во всех 60+ банках, которые работают с физиками, пооткрывал депо на 400К, которые не мониторятся, но происхождение которых он не может подтвердить. Да, у него все в безнале, но это только облегчает ему задачу со спецсчетом - не нужно изобретать велосипед и отвечать на глупые вопросы банка - откуда у вас нал? Достаточно загнать на спецсчет безнал. Факт пребывания денег в безнале никак не спасает этого чела, если он, допустим, захочет после 1.09.22 прикупить квартирку, мерс из салона, землю и т.п.
З.Ы. Вот бы кто поделился инфо о банках - какие е**т клиента, а какие лояльно относятся к процедуре открытия спецсчетов и подтверждения денег. В одном из последних интервью Гетманцев говорил, что некоторые банки саботируют процесс и очень предвзято относятся к финмону при внесении нала на спецсчет. Вот быть иметь список лояльных/не лояльных банков!
Если все безнале, то можно этот безнал сразу и декларировать, не перегоняя на спецсчета. Спецсчета придуманы для внесения нала
Анд_рей написав:Кто может подсказать какими могут быть последствия не предоставления документов которые требует банк по своему внутреннему мониторингу?
Сразу напишите письмо, шо не хотите/можете предоставлять подтверждающие док-ты и готовы к разрыву деловых отношений. Если криминала/террора нет в ваших операциях, то банк обязан в течение 3х банк дн вернуть все гроши и возможно уведомить НБУ. Открыть новые счета в этом банке вы уже никогда не сможете.
Чтобы амнистироваться, нужно признать предварительно себя виновным. Чтобы так сделать нужно быть не совсем адекватным при таких институтах права. Хочется увидеть когда государство будет амнистироваться перед людьми за провальные решения и потерю средств гражданами, в том числе за поднятие тарифов.