Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Чтобы амнистироваться, нужно признать предварительно себя виновным. Чтобы так сделать нужно быть не совсем адекватным при таких институтах права. Хочется увидеть когда государство будет амнистироваться перед людьми за провальные решения и потерю средств гражданами, в том числе за поднятие тарифов.