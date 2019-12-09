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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:05

  копейка написав:
  Scholar написав:Рада продовжила амністію капіталів до 01 березня 2023 року.

Відповідну правку підтримано в законі #7506-1, який прийнято в цілому

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1441523


Чтобы амнистироваться, нужно признать предварительно себя виновным.
Чтобы так сделать нужно быть не совсем адекватным при таких институтах права. Хочется увидеть когда государство будет амнистироваться перед людьми за провальные решения и потерю средств гражданами, в том числе за поднятие тарифов.


Прав тот, у кого больше прав
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