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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 86878889>
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:05

  копейка написав:
  Scholar написав:Рада продовжила амністію капіталів до 01 березня 2023 року.

Відповідну правку підтримано в законі #7506-1, який прийнято в цілому

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1441523


Чтобы амнистироваться, нужно признать предварительно себя виновным.
Чтобы так сделать нужно быть не совсем адекватным при таких институтах права. Хочется увидеть когда государство будет амнистироваться перед людьми за провальные решения и потерю средств гражданами, в том числе за поднятие тарифов.


Прав тот, у кого больше прав
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:46

  Scholar написав:Прав тот, у кого больше прав

Всегда есть возможность уменьшить или исключить подобный ход вещей.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 11:43

Скажите, кто из банков работает по моделе, когда банк по входящим через сэп (п2п) суммам принимает финмон банка отправителя и не требует подтверждающих документов, то есть, мониторит только кассу?
Знаю, что так работает Агропросперис. Все, что приходит на счёт через сэп, он считает как суммы уже проверенные банком отправителем, независимо от суммы, мониторит только кассу
Востаннє редагувалось la9 в Вів 23 тра, 2023 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 11:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  la9 написав:так работает А.
не палите их, ну накажут их, т.к. р2р -- эт обезличенный перевод, в отл. от СЭП
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 12:25

  Amethyst написав:
  la9 написав:так работает А.
не палите их, ну накажут их, т.к. р2р -- эт обезличенный перевод, в отл. от СЭП

Ок
Но, думаю, их юристы уже давно имеют обоснование на этот счёт. Не первый день так...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 12:55

la9 у вас принципово не правильний підхід до фінмону. По перше р2р та сеп це зовсім різна способи поповнення і те що банки пропустять по сеп можуть не пропустити по р2р.
По друге чи заблочать ваші рахунки в більшій мірі залежить від того який профіль вас як клієнта є у фінмона. Тому що якщо ви успішна людина з щомісячними суттєвими надходженнями "білих" коштів на рахунку то вам пропустять таке що майже напевне заблокують студентові чи пенсіонерові з копійчаними статками. Тому заводячи значні кошти (будь яким способом) в банк спочатку самі себе оцініть з точки зору що банк про вас знає і наскільки властивою для вас буде виглядати запланована операція. Бо те що пропустить певний умовний банк умовному Миколі - заблокує умовному Степану і усе лише через різний профіль що склався у фінмону
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 12:55

Тобто ви вже загнали пару разів на рахунки за останні 3 міс по 200..400Кгрн через р2р ? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 13:09

  Alien написав:la9 у вас принципово не правильний підхід до фінмону. По перше р2р та сеп це зовсім різна способи поповнення і те що банки пропустять по сеп можуть не пропустити по р2р.
По друге чи заблочать ваші рахунки в більшій мірі залежить від того який профіль вас як клієнта є у фінмона. Тому що якщо ви успішна людина з щомісячними суттєвими надходженнями "білих" коштів на рахунку то вам пропустять таке що майже напевне заблокують студентові чи пенсіонерові з копійчаними статками. Тому заводячи значні кошти (будь яким способом) в банк спочатку самі себе оцініть з точки зору що банк про вас знає і наскільки властивою для вас буде виглядати запланована операція. Бо те що пропустить певний умовний банк умовному Миколі - заблокує умовному Степану і усе лише через різний профіль що склався у фінмону

Это не у меня "неправильный" подход. И я не спорил по написанному вамии, со многим Я согласен. Я лишь говорю, что такой подход есть. И хотел узнать, может, кто ещё сталкивался с подобным
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:34

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 07.09.23)

«Национальный банк с сегодняшнего дня, 7 сентября 2023 года, изменил правила финансового мониторинга для граждан. Их утвердили проставлением НБУ №110.
Этим документом, Нацбанк одним пунктом дополнил свой список подозрительных операций, который касается всех граждан Украины: регулятор потребовал от банков считать подозрительным двукратное превышение человеком максимальной суммы заявленных им операций.
В нацбанковском постановлении №110 говорится, что банк должен в течении 10-дней с момента проведения зафиксировать и проанализировать такое превышение со стороны клиента, чтобы понять действительно ли проводка подозрительная. И если она таковой является, то счет подлежит блокировке.
В то же время банкам запретили применять какие-либо меры, если финансовая операция клиента, получит рациональное обоснование.(?) :mrgreen: Не должно быть ни автоматической блокировки счета, ни его принудительного закрытия.
Максимальная ежемесячная сумма операций не берется с потолка, ее заявляет сам человек — либо указывает в анкете, либо диктует менеджеру банка при внесении данных о нем. Это происходит в двух случаях: и во время изначального открытия счета, и в ходе последующих верификаций — 1-2 раза в год владелец счета обязан являться в финучреждение и подтверждать свои исходные данные.» :shock:
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  maxxi написав:Их утвердили проставлением НБУ №110.

Встановлено додаткові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу
Amethyst
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