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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:43
"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта."
Тобто заніс депо у розмірі двох зарплат і попав.А враховуючи що багато людей у нас офіційно працюють за мінімальну зарплату цікава ситуація получається.Про конвертдепозит я взагалі мовчу.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:50
посетитель написав:
"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта."
Тобто заніс депо у розмірі двох зарплат і попав.А враховуючи що багато людей у нас офіційно працюють за мінімальну зарплату цікава ситуація получається.Про конвертдепозит я взагалі мовчу.
Странный вывод. Что мешает работающему за минимальную ЗП сказать банку, что он он может и миллионами будет ворочать?
Другой вопрос, что я в вопросниках пока не встречал пункта про максимальную сумму. Только про планируемую типовую обычно спрашивают.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:37
Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".
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klug
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:54
klug написав:
Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".
Именно. А вот "до какой максимальной суммы может быть захотите прокрутить" - такого не видел.
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