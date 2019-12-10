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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта."
Тобто заніс депо у розмірі двох зарплат і попав.А враховуючи що багато людей у нас офіційно працюють за мінімальну зарплату цікава ситуація получається.Про конвертдепозит я взагалі мовчу.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:50

  посетитель написав:"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта."
Тобто заніс депо у розмірі двох зарплат і попав.А враховуючи що багато людей у нас офіційно працюють за мінімальну зарплату цікава ситуація получається.Про конвертдепозит я взагалі мовчу.

Странный вывод. Что мешает работающему за минимальную ЗП сказать банку, что он он может и миллионами будет ворочать?

Другой вопрос, что я в вопросниках пока не встречал пункта про максимальную сумму. Только про планируемую типовую обычно спрашивают.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:37

Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:54

  klug написав:Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".

Именно. А вот "до какой максимальной суммы может быть захотите прокрутить" - такого не видел.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:26

  klug написав:Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".

В цьому місяці ще там не був. Дуже цікаво боротьба з карусельщиками . Може одразу на касі кожному хто купляє і має нулі за останні ТРИ місяці в ДІЇ по довідці ОК-7 видавати підозру по ст.208 КПК і робити обшук житла за місцем проживання? Точно либіді доведуть країну до краху
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

По Пумбу что узнал.Максимальная сумма прихода три месячные зарплаты в квартал.Любого.У них оно там прямо так и написано в программе.Пумба в принципе в своем репертуаре.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

По спорт банку.В связи с новой бумажкой НБУ касательно финмониторинга решил актуализировать данные так три года назад когда получал карту был временно безработный и с минимальным официальным доходом(вроде бы.Так как точно не помню в какой именно конкретный момент получал карту.Именно поэтому и захотел уточнить.).Так вот хрен вам.Изменить данные по материальному положению нельзя никак!Нет технической возможности.Был ты бомжом при приходе в спорт банк так им и останешься навсегда.

Ну и вишенка на торт.В связи с тем что я уже не помню что там в моей анкете клиента, попросил прислать мне ее.Так вот: посмотреть свою анкету нельзя.Совсем нельзя.Анкету которую я заполнял лично, давал личные данные, лично подписывал посмотреть нельзя.Ответ: я должен помнить что подписывал три года назад.О*уеть.
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