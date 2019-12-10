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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:43
"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта."
Тобто заніс депо у розмірі двох зарплат і попав.А враховуючи що багато людей у нас офіційно працюють за мінімальну зарплату цікава ситуація получається.Про конвертдепозит я взагалі мовчу.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:50
посетитель написав:
"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта."
Тобто заніс депо у розмірі двох зарплат і попав.А враховуючи що багато людей у нас офіційно працюють за мінімальну зарплату цікава ситуація получається.Про конвертдепозит я взагалі мовчу.
Странный вывод. Что мешает работающему за минимальную ЗП сказать банку, что он он может и миллионами будет ворочать?
Другой вопрос, что я в вопросниках пока не встречал пункта про максимальную сумму. Только про планируемую типовую обычно спрашивают.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:37
Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".
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klug
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 03:54
klug написав:
Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".
Именно. А вот "до какой максимальной суммы может быть захотите прокрутить" - такого не видел.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:26
klug написав:
Райф точно запитував, скільки планується "прокручувати за квартал".
В цьому місяці ще там не був. Дуже цікаво боротьба з карусельщиками . Може одразу на касі кожному хто купляє і має нулі за останні ТРИ місяці в ДІЇ по довідці ОК-7 видавати підозру по ст.208 КПК і робити обшук житла за місцем проживання? Точно либіді доведуть країну до краху
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:38
По Пумбу что узнал.Максимальная сумма прихода три месячные зарплаты в квартал.Любого прихода.У них оно там прямо так и написано в программе.Пумба в принципе в своем репертуаре.
Востаннє редагувалось посетитель
в П'ят 08 вер, 2023 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:08
По спорт банку.В связи с новой бумажкой НБУ касательно финмониторинга решил актуализировать данные так три года назад когда получал карту был временно безработный и с минимальным официальным доходом(вроде бы.Так как точно не помню в какой именно конкретный момент получал карту.Именно поэтому и захотел уточнить.).Так вот хрен вам.Изменить данные по материальному положению нельзя никак!Нет технической возможности.Был ты бомжом при приходе в спорт банк так им и останешься навсегда.
Ну и вишенка на торт.В связи с тем что я уже не помню что там в моей анкете клиента, попросил прислать мне ее.Так вот: посмотреть свою анкету нельзя.Совсем нельзя.Анкету которую я заполнял лично, давал личные данные, лично подписывал посмотреть нельзя.Ответ: я должен помнить что подписывал три года назад.О*уеть.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:42
посетитель написав:
По спорт банку.В связи с новой бумажкой НБУ касательно финмониторинга решил актуализировать данные так три года назад когда получал карту был временно безработный и с минимальным официальным доходом(вроде бы.Так как точно не помню в какой именно конкретный момент получал карту.Именно поэтому и захотел уточнить.).Так вот хрен вам.Изменить данные по материальному положению нельзя никак!Нет технической возможности.Был ты бомжом при приходе в спорт банк так им и останешься навсегда.
Ну и вишенка на торт.В связи с тем что я уже не помню что там в моей анкете клиента, попросил прислать мне ее.Так вот: посмотреть свою анкету нельзя.Совсем нельзя.Анкету которую я заполнял лично, давал личные данные, лично подписывал посмотреть нельзя.Ответ: я должен помнить что подписывал три года назад.О*уеть.
у них с ТАС одинаковая информация, можете обратиться в ТАС и там все актуализировать
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flex123
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:08
flex123 написав: посетитель написав:
По спорт банку.В связи с новой бумажкой НБУ касательно финмониторинга решил актуализировать данные так три года назад когда получал карту был временно безработный и с минимальным официальным доходом(вроде бы.Так как точно не помню в какой именно конкретный момент получал карту.Именно поэтому и захотел уточнить.).Так вот хрен вам.Изменить данные по материальному положению нельзя никак!Нет технической возможности.Был ты бомжом при приходе в спорт банк так им и останешься навсегда.
Ну и вишенка на торт.В связи с тем что я уже не помню что там в моей анкете клиента, попросил прислать мне ее.Так вот: посмотреть свою анкету нельзя.Совсем нельзя.Анкету которую я заполнял лично, давал личные данные, лично подписывал посмотреть нельзя.Ответ: я должен помнить что подписывал три года назад.О*уеть.
у них с ТАС одинаковая информация, можете обратиться в ТАС и там все актуализировать
Хрен его знает как как они там его ведут.Не факт что не отдельно каждый.С них станется.Отправил в Изи, те вроде взяли изменить.Непосредственно именно таза у меня нет никаких продуктов. То есть в отделение идти наверное смысла нет.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:48
"...які здійснюють звичайні
фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування
"
Ну і що тоді, на вашу думку, означають ці слова, які являються ключовими критеріями для прийняття рішення по фінмону? який у них правовий статуc в цьому питанні?
Все отдається на відкуп клерку із банка?
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maxxi
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