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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:05

  maxxi написав:
  Amethyst написав:
  maxxi написав:Их утвердили проставлением НБУ №110.

Встановлено додаткові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу


"...які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування"

Ну і що тоді, на вашу думку, означають ці слова, які являються ключовими критеріями для прийняття рішення по фінмону? який у них правовий статуc в цьому питанні?
Все отдається на відкуп клерку із банка? :shock:

Так туфта звичайна, але ж нам з нею жити. Все можна через суд оскарЖити, бо терміни що "звичайний" що "раціональний" не мають об'єктивного визначення навіть у нормативці самого ДерФінНагляду :mrgreen: :mrgreen: Може зараз щось намалюють... зі стелі.
Але будь-який суд буде човгати 1.5..2 рочки, і наші гроші весь цей час будуть з ним теж десь блукати...
Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300% і що б там не казала недолуга куриця з конспектом у відділенні... а якщо банці щось і не сподобається, то так таки так і занести довідку, ну хоча б з Дії :mrgreen:
Amethyst
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