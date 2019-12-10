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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:05
maxxi написав:
"...які здійснюють звичайні
фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування
"
Ну і що тоді, на вашу думку, означають ці слова, які являються ключовими критеріями для прийняття рішення по фінмону? який у них правовий статуc в цьому питанні?
Все отдається на відкуп клерку із банка?
Так туфта звичайна, але ж нам з нею жити. Все можна через суд оскарЖити, бо терміни що "звичайний" що "раціональний" не мають об'єктивного визначення навіть у нормативці самого ДерФінНагляду
Може зараз щось намалюють... зі стелі.
Але будь-який суд буде човгати 1.5..2 рочки, і наші гроші весь цей час будуть з ним теж десь блукати...
Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300% і що б там не казала недолуга куриця з конспектом у відділенні... а якщо банці щось і не сподобається, то так таки так і занести довідку, ну хоча б з Дії
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 16:44
посетитель написав:
По спорт банку.В связи с новой бумажкой НБУ касательно финмониторинга решил актуализировать данные так три года назад когда получал карту был временно безработный и с минимальным официальным доходом(вроде бы.Так как точно не помню в какой именно конкретный момент получал карту.Именно поэтому и захотел уточнить.).Так вот хрен вам.Изменить данные по материальному положению нельзя никак!Нет технической возможности.Был ты бомжом при приходе в спорт банк так им и останешься навсегда.
Ну и вишенка на торт.В связи с тем что я уже не помню что там в моей анкете клиента, попросил прислать мне ее.Так вот: посмотреть свою анкету нельзя.Совсем нельзя.Анкету которую я заполнял лично, давал личные данные, лично подписывал посмотреть нельзя.Ответ: я должен помнить что подписывал три года назад.О*уеть.
"...Максимальная ежемесячная сумма операций не берется с потолка, ее заявляет сам человек — либо указывает в анкете, либо диктует менеджеру банка при внесении данных о нем. Это происходит в двух случаях: и во время изначального открытия счета, и в ходе последующих верификаций — 1-2 раза в год владелец счета обязан являться в финучреждение и подтверждать свои исходные данные...»
тобто ви повинні були раніше, припускаючи, що все це буде введено, частіше бігати в банк (1-2 рази на рік) після відкриття рахунку і підтверджувати свої вихідні дані та заплановані обороти?
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:10
Amethyst
Але не все так просто.І не первинну анкету, а разову спеціальну добровільну декларацію
Новий порядок фінмону запустили фактично одночасно з кампанією з легалізації активів і це не проста випадковість. Що особливо важливо у світлі кампанії з амністії капіталів, що стартувала в Україні з 1 вересня
!
"Те, що з'явилася вимога про відповідність фінансової операції "задекларованим доходам", говорить про підготовку суспільства до запровадження непрямих методів контролю витрат і доходів громадян.
Того ж дня, коли було прийнято нові правила фінмону, Мінфін затвердив ще один документ - форму разової спеціальної добровільної декларації
та порядок її подання. Цей наказ був зареєстрований у Мін'юсті 19 серпня і набув чинності з 1 вересня.
У декларації, крім особистих даних, пропонується зазначити валютні активи, нерухомість та земельні ділянки, транспортні засоби, частину у частці підприємств, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери чи фінансові інструменти, інші активи.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:31
Є МінФін з ДПСУ, а є НБУ з ФінМоном
І вони незалежні один від одного... мабуть
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:36
Amethyst написав:
Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%
сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?
а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?
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