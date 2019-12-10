RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:50

  посетитель написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%

сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?

а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?


Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный :) .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть.
А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.


Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно! :mrgreen:
maxxi
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.04.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вам, батенька, в финмониторинг идти служить.С чего это вдруг для продажи чего-то где-либо нужно регистрироваться предпринимателем.В том и проблема что кое-кто возомнил себя налоговой.В то время как налоговая на такие вещи смотрит по другому.
посетитель
 
Повідомлень: 691
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:09

  greenozon написав:
  посетитель написав:Значит опять всё в нал и тень уйдет


НБУ ( і не тільки) тут на крок попереду - CBDC батенька! (е-гривня по нашенському ніякого кеша ніяких брудних чорних пліснявих купюр!)

вже все відкатано і навіть пілот відправював (ТАС)
ще 4 роки тому...

чекають на відмашку від сильних світу цього (мевефе і інші)

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... ya.pdf?v=4


відповідь буде наступною:
1. нал usd
2. нал eur
3. криптовалюти
4. xau
5. ...
6. бартер

Як то казали, діарею пальцем не заткнеш
alter
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 14.05.08
Подякував: 338 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88899091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 24, 25, 26
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
256 34637
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 вер, 2023 14:33
sergey_sryvkin
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 47914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4040
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.