greenozon написав:

Amethyst написав: Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300% Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%

сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный.У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть.А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.