RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:50

  посетитель написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%

сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?

а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?


Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный :) .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть.
А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.


Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно! :mrgreen:
maxxi
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.04.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вам, батенька, в финмониторинг идти служить.С чего это вдруг для продажи чего-то где-либо нужно регистрироваться предпринимателем.В том и проблема что кое-кто возомнил себя налоговой.В то время как налоговая на такие вещи смотрит по другому.
посетитель
 
Повідомлень: 698
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:09

  greenozon написав:
  посетитель написав:Значит опять всё в нал и тень уйдет


НБУ ( і не тільки) тут на крок попереду - CBDC батенька! (е-гривня по нашенському ніякого кеша ніяких брудних чорних пліснявих купюр!)

вже все відкатано і навіть пілот відправював (ТАС)
ще 4 роки тому...

чекають на відмашку від сильних світу цього (мевефе і інші)

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... ya.pdf?v=4


відповідь буде наступною:
1. нал usd
2. нал eur
3. криптовалюти
4. xau
5. ...
6. бартер

Як то казали, діарею пальцем не заткнеш
alter
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 14.05.08
Подякував: 338 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

maxxi написав:]
  greenozon написав:
  Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%

сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?

а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?

Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный :) .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть.
А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.


Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно! :mrgreen:
Спокійно? На данный момент спокойнее не платить, чем платить и не потому что это выгоднее. Даже если ты хочешь быть честным, тебе фин мон точно так же заблокирует счёт фопа. Это любой бухгалтер знает
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:06

ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ

☝🏻 Як відомо, зараз для банків встановлено такі ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, як:
▪️ клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;
▫️ клієнт не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);
▪️ клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;
▫️ клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу;
▪️ клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин;
▫️ клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю;
▪️ клієнт читає все з нотаток або телефону тощо;
▫️ перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування;
▪️ нетипова активність за рахунками клієнта.

(с) Адвокат Права https://t.me/c/1248149892/42524
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 05.05.21
Подякував: 333 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:20

Усе пропала (с) тимошенко

https://youtu.be/2od8yID7Ss8?t=11
greenozon
 
Повідомлень: 15494
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:28

Ніі, так виходить, що головне для ФінМону це коли на його запит клієнт з кам'яним лицем каже, що він спокійно може почекати 10..15 днів, поки ФінМон буде розглядати економічну доцільність в тих 10 переказах по 10К з рахунку клієнта на рахунок його дружини.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 05.05.21
Подякував: 333 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 88899091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 33, 34, 35
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
343 47639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2023 17:09
moveton
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 47938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4046
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9438)
13.09.2023 18:08
Ринок ОВДП (5120)
13.09.2023 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.