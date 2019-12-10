Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%
сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?
а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?
Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть. А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.
Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно!
Вам, батенька, в финмониторинг идти служить.С чего это вдруг для продажи чего-то где-либо нужно регистрироваться предпринимателем.В том и проблема что кое-кто возомнил себя налоговой.В то время как налоговая на такие вещи смотрит по другому.
Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%
сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?
а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?
Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть. А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.
Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно!
Спокійно? На данный момент спокойнее не платить, чем платить и не потому что это выгоднее. Даже если ты хочешь быть честным, тебе фин мон точно так же заблокирует счёт фопа. Это любой бухгалтер знает
☝🏻 Як відомо, зараз для банків встановлено такі ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, як: ▪️ клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку; ▫️ клієнт не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності); ▪️ клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам; ▫️ клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу; ▪️ клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин; ▫️ клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю; ▪️ клієнт читає все з нотаток або телефону тощо; ▫️ перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування; ▪️ нетипова активність за рахунками клієнта.
Ніі, так виходить, що головне для ФінМону це коли на його запит клієнт з кам'яним лицем каже, що він спокійно може почекати 10..15 днів, поки ФінМон буде розглядати економічну доцільність в тих 10 переказах по 10К з рахунку клієнта на рахунок його дружини.
Amethyst написав:☝🏻 Як відомо, зараз для банків встановлено такі ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, як: ...... ▪️ клієнт читає все з нотаток або телефону тощо; ▫️ перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування; ....... (с) Адвокат Права https://t.me/c/1248149892/42524
Я щось не зрозумів пояснення фрази "клієнт читає все з нотаток або телефону тощо;" як "...перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій,... і т.д."