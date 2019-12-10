Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%
сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?
а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?
Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть. А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.
Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно!
Вам, батенька, в финмониторинг идти служить.С чего это вдруг для продажи чего-то где-либо нужно регистрироваться предпринимателем.В том и проблема что кое-кто возомнил себя налоговой.В то время как налоговая на такие вещи смотрит по другому.
Amethyst написав:Оте головне з цього всього неподобства -- це заповнити первинну Анкету на всі 200%, а може 300%
сходу вписати що в місяць доходи 1 мульйон і не гребе?
а чи не почне НБУ нові пісулі писати щоб банки на фазі анкетування перевіряли недобрехню клієнтури?
Значит опять всё в нал и тень уйдет.Они и так уже со своими размытыми и туманными критериями подталкивают понемногу туда.Хотя эффект ожидался противоположный .У нас банки перебрали на себя функцию налоговой.Типа откуда у человека деньги.Самое смешное что у налоговой вопросов нет, а у банков есть. А моно ещё и функцию правоохранительных органов на себя принял судя из ситуаций ))) Мы заблокировали вашу карточку потому что на нее поступили деньги с карточки на которую прислали с другой карточки которая была скомпрометирована.Прикол.То есть когда мошенники воруют деньги себе на карту, они эту карту заблокировать никак не могут, а если ты вдруг что то продаш на olx и тебе придут деньги с карты которая была пятой в этой цепочке и случайно там оказалась, то заблокировать они могут.
Хочеш щось продавати на OLX навіть насіння склянками - реєструйся підприємцем, сплачуй податки та спи спокійно!
Спокійно? На данный момент спокойнее не платить, чем платить и не потому что это выгоднее. Даже если ты хочешь быть честным, тебе фин мон точно так же заблокирует счёт фопа. Это любой бухгалтер знает
☝🏻 Як відомо, зараз для банків встановлено такі ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, як: ▪️ клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку; ▫️ клієнт не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності); ▪️ клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам; ▫️ клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу; ▪️ клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин; ▫️ клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю; ▪️ клієнт читає все з нотаток або телефону тощо; ▫️ перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування; ▪️ нетипова активність за рахунками клієнта.
Ніі, так виходить, що головне для ФінМону це коли на його запит клієнт з кам'яним лицем каже, що він спокійно може почекати 10..15 днів, поки ФінМон буде розглядати економічну доцільність в тих 10 переказах по 10К з рахунку клієнта на рахунок його дружини.
Amethyst написав:☝🏻 Як відомо, зараз для банків встановлено такі ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, як: ...... ▪️ клієнт читає все з нотаток або телефону тощо; ▫️ перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування; ....... (с) Адвокат Права https://t.me/c/1248149892/42524
Я щось не зрозумів пояснення фрази "клієнт читає все з нотаток або телефону тощо;" як "...перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій,... і т.д."
Amethyst написав:☝🏻 Як відомо, зараз для банків встановлено такі ІНДИКАТОРИ ПІДОЗРІЛОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ, як: ...... ▪️ клієнт читає все з нотаток або телефону тощо; ▫️ перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування; ....... (с) Адвокат Права https://t.me/c/1248149892/42524
Я щось не зрозумів пояснення фрази "клієнт читає все з нотаток або телефону тощо;" як "...перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій,... і т.д."
Якась нісенитниця, як на мене!
Абсолютна нісенітниця, що буквально доведена до абсурду... причому повністю не підсудна.. хоча може тільки через ЄСПЛ. Тому що банк просто має право відмовити в обслуговуванні без пояснення причин. Ще й гроші клієнта може повертати від 3х діб, та ще і с коміс до 30% (А-банка) якщо йому там щось примариться
посетитель написав:По спорт банку.В связи с новой бумажкой НБУ касательно финмониторинга решил актуализировать данные так три года назад когда получал карту был временно безработный и с минимальным официальным доходом(вроде бы.Так как точно не помню в какой именно конкретный момент получал карту.Именно поэтому и захотел уточнить.).Так вот хрен вам.Изменить данные по материальному положению нельзя никак!Нет технической возможности.Был ты бомжом при приходе в спорт банк так им и останешься навсегда.
Ну и вишенка на торт.В связи с тем что я уже не помню что там в моей анкете клиента, попросил прислать мне ее.Так вот: посмотреть свою анкету нельзя.Совсем нельзя.Анкету которую я заполнял лично, давал личные данные, лично подписывал посмотреть нельзя.Ответ: я должен помнить что подписывал три года назад.О*уеть.
"...Максимальная ежемесячная сумма операций не берется с потолка, ее заявляет сам человек — либо указывает в анкете, либо диктует менеджеру банка при внесении данных о нем. Это происходит в двух случаях: и во время изначального открытия счета, и в ходе последующих верификаций — 1-2 раза в год владелец счета обязан являться в финучреждение и подтверждать свои исходные данные...»
тобто ви повинні були раніше, припускаючи, що все це буде введено, частіше бігати в банк (1-2 рази на рік) після відкриття рахунку і підтверджувати свої вихідні дані та заплановані обороти?
Сьогодні заносив кошти в Сенс і спитав манагера про нововведення. Склалося враження, що нові правила, як мінімум, не виглядають для співробітників "червоними лініями". Манагер сказала, що фінмон від 400к. Та на мое прохання назвала прогнозовану суму, яка була в анкеті раніше і одразу збільшила її, провівши швидке анкетування з копіюванням документів.