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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:26
Повністю підтримую.Те що кажуть операціоністки/ менеджери то не про що.Вони не компетентні в більшості своїй в даному питанні.Знають тільки про 400 тис.ліміт про що і говорять.Їх слухати це тільки хибне самозаспокоєння
.
А-банк це да, в цьому плані супер. ))) Пам'ятаю.
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в Чет 14 вер, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:40
Клиент_ написав:
Сьогодні заносив кошти в Сенс і спитав манагера про нововведення. Склалося враження, що нові правила, як мінімум, не виглядають для співробітників "червоними лініями".
Для менеджера не виглядає, а для фінмоніторингу виглядає.Якщо коротко - це не компетенція менеджера.Смішно коли сьогодні знайомий співробітник банка пішов уточнювати нові правила.Для себе хотів з'ясувати.Говорить та там нічого нового ліміт 400К і все.Питаю - ти у кого з'ясовував?Відповідь - у операціоністки на відділенні)))
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:06
а точнаа -- клієнт нервує!
Не підказуйте, у них і так вже дах поїхав
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:16
Не накручуйте себе так. Якщо ЗП дозволяє обґрунтувати надходження - нічого зовсім поганого не станеться.
Нещодавно цікавився ОВДП в Райфі. Однією з умов була довідка про доходи, бо мінімальний пакет 400к. Після того, як повідомив, що через них отримую ЗП, питання відпали.
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