RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Клиент_ написав:Склалося враження...
Суть в тому, що враження на вас справила менеджерка, а сам фінмон буде робити окрема закрита структура банку, яка на свій розсуд почне вам викручувати руки (400К -- це ж не все, що треба знати про фінмон то!) якщо щоо :mrgreen:
Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4532
З нами з: 05.05.21
Подякував: 333 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:26

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Склалося враження...
Суть в тому, що враження на вас справила менеджерка, а сам фінмон буде робити окрема закрита структура банку, яка на свій розсуд почне вам викручувати руки (400К -- це ж не все, що треба знати про фінмон то!) якщо щоо :mrgreen:
Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)

Повністю підтримую.Те що кажуть операціоністки/ менеджери то не про що.Вони не компетентні в більшості своїй в даному питанні.Знають тільки про 400 тис.ліміт про що і говорять.Їх слухати це тільки хибне самозаспокоєння :) .

А-банк це да, в цьому плані супер. ))) Пам'ятаю.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 14 вер, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
посетитель
 
Повідомлень: 702
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:40

  Клиент_ написав:Сьогодні заносив кошти в Сенс і спитав манагера про нововведення. Склалося враження, що нові правила, як мінімум, не виглядають для співробітників "червоними лініями".
Для менеджера не виглядає, а для фінмоніторингу виглядає.Якщо коротко - це не компетенція менеджера.Смішно коли сьогодні знайомий співробітник банка пішов уточнювати нові правила.Для себе хотів з'ясувати.Говорить та там нічого нового ліміт 400К і все.Питаю - ти у кого з'ясовував?Відповідь - у операціоністки на відділенні)))
посетитель
 
Повідомлень: 702
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)


а що хіба правки в анкеті не можуть бути як кейс в 100і параметрів фінмона? :) :)
greenozon
 
Повідомлень: 15508
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:06

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)


а що хіба правки в анкеті не можуть бути як кейс в 100і параметрів фінмона? :) :)

а точнаа -- клієнт нервує!
Не підказуйте, у них і так вже дах поїхав :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4532
З нами з: 05.05.21
Подякував: 333 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:16

Не накручуйте себе так. Якщо ЗП дозволяє обґрунтувати надходження - нічого зовсім поганого не станеться.
Нещодавно цікавився ОВДП в Райфі. Однією з умов була довідка про доходи, бо мінімальний пакет 400к. Після того, як повідомив, що через них отримую ЗП, питання відпали.
Клиент_
 
Повідомлень: 331
З нами з: 25.02.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 89909192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Клиент_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 41, 42, 43
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
425 55809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 вер, 2023 18:49
la9
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 47979
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9454)
14.09.2023 19:21
Ринок ОВДП (5126)
14.09.2023 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.