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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 90919293>
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Клиент_ написав:Склалося враження...
Суть в тому, що враження на вас справила менеджерка, а сам фінмон буде робити окрема закрита структура банку, яка на свій розсуд почне вам викручувати руки (400К -- це ж не все, що треба знати про фінмон то!) якщо щоо :mrgreen:
Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:26

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Склалося враження...
Суть в тому, що враження на вас справила менеджерка, а сам фінмон буде робити окрема закрита структура банку, яка на свій розсуд почне вам викручувати руки (400К -- це ж не все, що треба знати про фінмон то!) якщо щоо :mrgreen:
Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)

Повністю підтримую.Те що кажуть операціоністки/ менеджери то не про що.Вони не компетентні в більшості своїй в даному питанні.Знають тільки про 400 тис.ліміт про що і говорять.Їх слухати це тільки хибне самозаспокоєння :) .

А-банк це да, в цьому плані супер. ))) Пам'ятаю.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 14 вер, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:40

  Клиент_ написав:Сьогодні заносив кошти в Сенс і спитав манагера про нововведення. Склалося враження, що нові правила, як мінімум, не виглядають для співробітників "червоними лініями".
Для менеджера не виглядає, а для фінмоніторингу виглядає.Якщо коротко - це не компетенція менеджера.Смішно коли сьогодні знайомий співробітник банка пішов уточнювати нові правила.Для себе хотів з'ясувати.Говорить та там нічого нового ліміт 400К і все.Питаю - ти у кого з'ясовував?Відповідь - у операціоністки на відділенні)))
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)


а що хіба правки в анкеті не можуть бути як кейс в 100і параметрів фінмона? :) :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:06

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Але ота правка у Анкеті -- це ви дуже доцільно зробили 8) 8)


а що хіба правки в анкеті не можуть бути як кейс в 100і параметрів фінмона? :) :)

а точнаа -- клієнт нервує!
Не підказуйте, у них і так вже дах поїхав :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:16

Не накручуйте себе так. Якщо ЗП дозволяє обґрунтувати надходження - нічого зовсім поганого не станеться.
Нещодавно цікавився ОВДП в Райфі. Однією з умов була довідка про доходи, бо мінімальний пакет 400к. Після того, як повідомив, що через них отримую ЗП, питання відпали.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:13

  Клиент_ написав:Не накручуйте себе так. Якщо ЗП дозволяє обґрунтувати надходження - нічого зовсім поганого не станеться.
Нещодавно цікавився ОВДП в Райфі. Однією з умов була довідка про доходи, бо мінімальний пакет 400к. Після того, як повідомив, що через них отримую ЗП, питання відпали.


ЗП і так далі це маячня
якщо не можете довести походження 400к грн окрім продажу нерухомості , то вкладайте менше - інших домислів немаЄ . Велика крапка . у мене в 200х була велика сума на картці цього банку і він тоді був Поштово-Пенсійним , не було жодних зауважень , час минув і тепер якщо між своїми рахунками заводити по СЕП в один банк , то можна обійти моніторинг , якщо готівка , то нічого не вийде
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:21

  Клиент_ написав:Не накручуйте себе так.

в Райфі
Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:29

  flysoulfly написав:
  Клиент_ написав:Не накручуйте себе так.

в Райфі
Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт :twisted:


дали в банк чітку інструкцію
Клієнт не може принести більше чим заробив
ви не можете надати документи,що підтверджують у вас наявність готівкових коштів. Наприклад все що отримано до 2013 року взагалі до уваги не беруть
Наразі тримати більше 300 к грн на рахунку в межах одного кварталу доступно хіба що - ФОПу,військовим,суддям.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:01

  flysoulfly написав:
  Клиент_ написав:Не накручуйте себе так.

в Райфі
Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт :twisted:

да у них прикол в том что им не нравится справка из налоговой что вы выиграли в спортлото,
они хотят чтобы человек работал
:)
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