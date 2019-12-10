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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:03

  J написав:они хотят чтобы человек работал
:)
да,
это известный пост-"социалистический" атавизм и рудимент
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?
lensky
 
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  #<1 ... 90919293
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