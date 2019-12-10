да,
это известный пост-"социалистический" атавизм и рудимент
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:03
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:11
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:28
Та, вроде, в этом плане за сентябрь дни ничего не менялось. Налоговой декларации по-любому не достаточно. Нужна или к ней квитанция 2 или вообще не декларация, а справка о доходах. Справки о доходах достаточно, если крупный внос налички в кассу или крупная покупка. А вот если входящий P2P на крупную сумму, то справка о доходах не поможет: поскольку плательщик не идентифицируется, то ты уже потенциальный финансируемый шпион и нужно приносить какие-то доказательства обратного.
Это в меру нормальных банках. Упоротым может всё, что угодно стукнуть.
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