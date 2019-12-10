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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:03

  J написав:они хотят чтобы человек работал
:)
да,
это известный пост-"социалистический" атавизм и рудимент
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:28

  lensky написав:А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?

Та, вроде, в этом плане за сентябрь дни ничего не менялось. Налоговой декларации по-любому не достаточно. Нужна или к ней квитанция 2 или вообще не декларация, а справка о доходах. Справки о доходах достаточно, если крупный внос налички в кассу или крупная покупка. А вот если входящий P2P на крупную сумму, то справка о доходах не поможет: поскольку плательщик не идентифицируется, то ты уже потенциальный финансируемый шпион и нужно приносить какие-то доказательства обратного.

Это в меру нормальных банках. Упоротым может всё, что угодно стукнуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:05

  flysoulfly написав:Ха!
они требовали, чтоб сумма пополнений за квартал соотвотствовала сумме полученных зарплаты итд доходов за этот же квартал
, а не за год, два идт

Райф
На отправленную мной ОК-7, девочке в ответе "показалось" что нельзя же положить за три месяца в банк весь зароботок за 2018 год (последняя запись в выписке).
На письмо с запросом предоставить нормативно правовые акты или пункт в законе согласно которого банку недостаточно выписки OK-7 от клиена, сумма которой покрывает притензию их финмониторинга тихонечко оте*лись от меня.
Спустя две недели забирал конверт -отдали без вопросов.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:08

  moveton написав:
  lensky написав:А сейчас налоговой декларации для банков достаточно или они требуют еще документы про источник происхождения денег (инвойсы, еще что-то)?

Та, вроде, в этом плане за сентябрь дни ничего не менялось. Налоговой декларации по-любому не достаточно. Нужна или к ней квитанция 2 или вообще не декларация, а справка о доходах. Справки о доходах достаточно, если крупный внос налички в кассу или крупная покупка. А вот если входящий P2P на крупную сумму, то справка о доходах не поможет: поскольку плательщик не идентифицируется, то ты уже потенциальный финансируемый шпион и нужно приносить какие-то доказательства обратного.

Это в меру нормальных банках. Упоротым может всё, что угодно стукнуть.

Да, я имел в виду декларацию + квитанцию про ее принятие. Спасибо. Просто есть часть денег которые зашли по инвойсу из Польши, но они уже зачислены и успешно обменяны на гривну, просто висят на счетах. Интересно, спрашивают ли банки еще раз эти инвойсы когда уже переводишь гривну внутри Украины.
lensky
 
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